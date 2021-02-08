Число жертв схода ледника в Индии достигло 18, без вести пропали более 200 человек

Аргументы Недели → В мире 13+

8 февраля 2021, 14:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NDTV

скорая помощь в Индии, Abhisek Saha/Keystone Press Agency

Количество жертв схода ледника и вызванного им наводнения в Индии увеличилось до 18. Согласно последней информации местных властей, более 200 человек числятся в настоящий момент пропавшими без вести.

Ранее сегодня сообщалось о 14 погибших и 170 пропавших без вести.

В районе тоннеля протяженностью 2,5 км, в котором, как предполагается, могут находиться около 30 человек, сейчас продолжаются спасательные работы.

Напомним, накануне утром ледник сошел в районе реки Дхаулиганги, которая является одним из рукавов Ганга.