При сходе ледника в Индии погибли 14 человек, 170 пропали без вести
8 февраля 2021, 09:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: NDTV
В северном индийском штате Уттаракханд из-за схода ледника и вызванного им наводнения погибли не менее 14 человек, а еще около 170 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили местные власти.
Ранее Государственный центр по ликвидации последствий стихийных бедствий заявлял о семи погибших в результате схода ледника.
Уточняется, что около тридцати человек зажаты в тоннеле длиной примерно 2,5 км, спасатели работали всю минувшую ночь, чтобы помочь им выбраться, но к настоящему моменту подойти к запертым людям им не удалось.
Накануне были спасены 12 человек, которые оказались в другой ловушке еще в одном недостроенном тоннеле.
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