После схода ледника в Индии около 170 человек пропали без вести, семь - погибли

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7 февраля 2021, 21:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото с места происшествия, Stringer/XinHua/ globallookpress.com

Государственный центр по управлению бедствиями в Индии сообщил, что около 170 человек считаются пропавшими без вести после схода ледника в штате Уттаракханд. Инцидент произошел в воскресенье, 7 февраля.

«Семь человек погибли, шесть получили ранения и около 170 пропали без вести после наводнения в Уттаракханде», - пояснили в ведомстве.

В МВД Индии уточнили, что сошедший ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла гидроэлектростанцию Ришиганга. Также внезапное наводнение повлияло на проект гидроэлектростанции крупнейшей энергетической компании страны НТПК в Таповане на реке Дхаулиганга.

Посольство РФ в Индии сообщило, что информации о пострадавших, погибших или пропавших без вести российских гражданах не поступало.

Ранее сообщалось, что власти эвакуировали жителей близлежащих деревень. Кроме того, они провели экстренный сброс воды для недопущения дальнейшего ущерба.