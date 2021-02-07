После схода ледника в Индии около 170 человек пропали без вести, семь - погибли
7 февраля 2021, 21:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Государственный центр по управлению бедствиями в Индии сообщил, что около 170 человек считаются пропавшими без вести после схода ледника в штате Уттаракханд. Инцидент произошел в воскресенье, 7 февраля.
«Семь человек погибли, шесть получили ранения и около 170 пропали без вести после наводнения в Уттаракханде», - пояснили в ведомстве.
В МВД Индии уточнили, что сошедший ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла гидроэлектростанцию Ришиганга. Также внезапное наводнение повлияло на проект гидроэлектростанции крупнейшей энергетической компании страны НТПК в Таповане на реке Дхаулиганга.
Посольство РФ в Индии сообщило, что информации о пострадавших, погибших или пропавших без вести российских гражданах не поступало.
Ранее сообщалось, что власти эвакуировали жителей близлежащих деревень. Кроме того, они провели экстренный сброс воды для недопущения дальнейшего ущерба.
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