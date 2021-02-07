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До 150 человек могли погибнуть в результате наводнения на севере Индии

, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

До 150 человек могли погибнуть в результате наводнения на севере Индии
фото: pixabay.com

От 100 до 150 человек могли погибнуть в воскресенье, 7 февраля, в результате наводнения в штате Уттаракханд на севере Индии. После схода ледника в реке Дхаулиганге резко поднялся уровень воды. Повреждена строящаяся на реке электростанция.

Власти эвакуируют людей, но десятки людей погибли. В район, пострадавший от наводнения, направлено несколько бригад спасателей. Власти штата Уттаракханд заявили, что ситуация с последствиями наводнения взята под контроль, - передало агентство ANI.

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