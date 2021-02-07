До 150 человек могли погибнуть в результате наводнения на севере Индии
7 февраля 2021, 12:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
От 100 до 150 человек могли погибнуть в воскресенье, 7 февраля, в результате наводнения в штате Уттаракханд на севере Индии. После схода ледника в реке Дхаулиганге резко поднялся уровень воды. Повреждена строящаяся на реке электростанция.
Власти эвакуируют людей, но десятки людей погибли. В район, пострадавший от наводнения, направлено несколько бригад спасателей. Власти штата Уттаракханд заявили, что ситуация с последствиями наводнения взята под контроль, - передало агентство ANI.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.