До 150 человек могли погибнуть в результате наводнения на севере Индии

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7 февраля 2021, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

От 100 до 150 человек могли погибнуть в воскресенье, 7 февраля, в результате наводнения в штате Уттаракханд на севере Индии. После схода ледника в реке Дхаулиганге резко поднялся уровень воды. Повреждена строящаяся на реке электростанция.

Власти эвакуируют людей, но десятки людей погибли. В район, пострадавший от наводнения, направлено несколько бригад спасателей. Власти штата Уттаракханд заявили, что ситуация с последствиями наводнения взята под контроль, - передало агентство ANI.