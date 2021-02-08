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77-летняя жительница США просидела пять дней в засыпанной снегом машине и выжила

, 14:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fox 5

77-летняя жительница США просидела пять дней в засыпанной снегом машине и выжила
машина в снегу, Tatiana Morozova/Russian Look

77-летняя жительница Нью-Джерси по имени Джанет Вуд провела пять дней в засыпанном снегом автомобиле и выжила. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 8 февраля, журналисты.

Отмечается, что у американки нет собственного дома, поэтому она постоянно проживает в минивэне. Согласно данным сотрудников СМИ, из "снежного" плена пожилую даму спасли пожарные. Медицинская помощь Джанет Вуд после случившегося не потребовалась.

Американка отметила, что после того, как ее машину полностью извлекут из снега, она намерена отправиться к риелтору и найти себе обычное жилье.

ЕТ

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