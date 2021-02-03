В Москве пенсионерку насмерть завалило мусором, который она годами копила в квартире
3 февраля 2021, 12:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: МК
В Москве жители одного из домов обратились в полицию, они сообщили, что из соседней квартиры на лестничной площадке доносится неприятный запах. Хотя к запахам они давно привыкли, потому что 79-летняя бабушка, живущая там, много лет собирала мусор.
Приехавшие сотрудники правоохранительных органов с трудом смогли открыть дверь и они сразу поняли, что случилось несчастье.Им потребовалось пять с половиной часов, чтобы добраться до тела женщины. Следствие полагает, что пенсионерку завалило хламом, когда она передвигалась по квартире, и выбраться самостоятельно ей не удалось.
Местные жители рассказали, что накопительством женщина страдала на протяжении последних 20 лет: соседи неоднократно жаловались, но это ни к чему не привело.
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