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Отец Меган Маркл заявил, что в присутствии мужа герцогиня кардинально меняется

, 14:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Times

Отец Меган Маркл заявил, что в присутствии мужа герцогиня кардинально меняется
герцогиня Меган, I-Images/Keystone Press Agency

Сводная сестра герцогини Сассекской Меган рассказала о разговоре с их общим отцом Томасом, который сообщил, что бывшая актриса кардинально меняется в присутствии своего супруга – принца Гарри.

Саманта Маркл рассказала, что в самом начале отношений Меган и Гарри Томас Маркл посчитал роман дочери "очень странным". Мужчина заявил, что когда принц находится в комнате она ведет себя "как ангел", но едва внук королевы Елизаветы II покидает помещение, экс-актриса становится "злой и властной".

Отметим, что герцогиня Сассекская никак не комментирует "выпады" родственников, которые весьма часто дают интервью журналистам о ее личной жизни.

ЕТ

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