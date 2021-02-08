Отец Меган Маркл заявил, что в присутствии мужа герцогиня кардинально меняется
8 февраля 2021, 14:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: The Times
Сводная сестра герцогини Сассекской Меган рассказала о разговоре с их общим отцом Томасом, который сообщил, что бывшая актриса кардинально меняется в присутствии своего супруга – принца Гарри.
Саманта Маркл рассказала, что в самом начале отношений Меган и Гарри Томас Маркл посчитал роман дочери "очень странным". Мужчина заявил, что когда принц находится в комнате она ведет себя "как ангел", но едва внук королевы Елизаветы II покидает помещение, экс-актриса становится "злой и властной".
Отметим, что герцогиня Сассекская никак не комментирует "выпады" родственников, которые весьма часто дают интервью журналистам о ее личной жизни.
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