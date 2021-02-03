Сын Меган Маркл остался без имени матери в свидетельстве о рождении

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3 февраля 2021, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Недавно родившийся Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор в своем официальном документе в графе «мать» получил: «Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская».

Британские журналисты заподозрили конфликт при королевском дворе, но оказалось, что решение продиктовано чиновниками.

В Букингемском дворце также опровергли слухи о непрекращающейся войне между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Одна из догадок отсутствия ее имени в свидетельстве о рождении была выдвинута прессой: попытка задеть Кейт, которая в документах о рождении своих детей указывала имя. По другой версии, Меган очень уважает мать своего мужа-принца Гарри принцессу Диану, которая также не вносила свое имя в публичные документы.