Сын Меган Маркл остался без имени матери в свидетельстве о рождении
3 февраля 2021, 16:04[ «Аргументы Недели» ]
Недавно родившийся Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор в своем официальном документе в графе «мать» получил: «Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская».
Британские журналисты заподозрили конфликт при королевском дворе, но оказалось, что решение продиктовано чиновниками.
В Букингемском дворце также опровергли слухи о непрекращающейся войне между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Одна из догадок отсутствия ее имени в свидетельстве о рождении была выдвинута прессой: попытка задеть Кейт, которая в документах о рождении своих детей указывала имя. По другой версии, Меган очень уважает мать своего мужа-принца Гарри принцессу Диану, которая также не вносила свое имя в публичные документы.
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