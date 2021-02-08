Зеленский намерен вакцинироваться от коронавируса в прямом эфире

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8 февраля 2021, 13:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает прививку против новой коронавирусной инфекции вместе с военными в прямом эфире. По его словам, страна получит миллион доз вакцин от AstraZeneca.

«Буду обязательно вакцинироваться … первая часть препарата у нас будет немного более 100 тысяч доз для наших медиков, которые контактны с инфицированными коронавирусом. Я не брал бы эту первую вакцину. Но готов в прямом эфире, как угодно. Но точно буду вакцинироваться с нашими военными, как главнокомандующий. Это будет на втором этапе, когда мы получим миллион доз», - высказал он.

Ранее Зеленский заявил, что ситуацию с распространением коронавируса на территории страны удалось стабилизировать.