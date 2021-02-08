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Зеленский заявил, что на Украине удалось стабилизировать ситуацию с COVID-19

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Зеленский заявил, что на Украине удалось стабилизировать ситуацию с COVID-19
президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский утром в понедельник, 8 февраля, заявил, что ситуацию с распространением коронавируса нового типа на территории страны удалось к настоящему моменту стабилизировать.

По словам Владимира Зеленского, власти Украины смогли достичь стабилизации ситуации с распространением COVID-19 и в три раза снизить средненедельное количество заболевших.

Ранее сегодня стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России за прошедшие сутки составило менее 16 тысяч впервые с 22 октября – 15 916. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

ЕТ

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Зеленский заявил, что на Украине удалось стабилизировать ситуацию с COVID-19

Зеленский заявил, что на Украине удалось стабилизировать ситуацию с COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский утром в понедельник, 8 февраля, заявил, что ситуацию с распространением коронавируса нового типа на территории страны удалось к настоящему моменту стабилизировать.

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