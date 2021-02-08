Байден планирует использовать для вакцинации все стадионы Национальной футбольной лиги США

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8 февраля 2021, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CBS

стадион, pixabay.com

Президент США Джо Байден заявил, что намерен поддержать предложение Национальной футбольной лиги и использовать все ее стадионы для проведения вакцинации населения от коронавируса нового типа.

Байден заявил, что скажет своей команде о доступности стадионов НФЛ для проведения вакцинации. Политик подчеркнул, что, вероятнее всего, власти воспользуются поступившим предложением. Отметим, что сейчас американцев прививают от COVID-19 на семи из примерно тридцати стадионов Национальной футбольной лиги.

Ранее Джо Байден заявил, что власти страны намерены увеличить темпы вакцинации населения.