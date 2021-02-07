Канцлер Австрии готов привиться вакциной от коронавируса из России или Китая

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что сделает прививку против новой коронавирусной инфекции китайской или российской вакциной «Спутник V», если они будут зарегистрированы в Евросоюзе.
«В случае с вакцинами речь идет только об эффективности, безопасности и быстрой доступности, а не о геополитических битвах», - высказал он.
Курц раскритиковал бюрократическую и медленную работу Европейского агентства по лекарственным препаратам, которая ведется в настоящее время для допуска других вакцин. При этом он пояснил, что «речь идет о том, чтобы получить как можно быстрее более безопасную вакцину - независимо, кем она была разработана».
Ранее Курц сообщил, что Австрия начнёт выпускать вакцину против коронавируса «Спутник V».
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