ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Канцлер Австрии готов привиться вакциной от коронавируса из России или Китая

, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Австрийское агентство печати

Канцлер Австрии готов привиться вакциной от коронавируса из России или Китая
вакцина, фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/ globallookpress.com

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что сделает прививку против новой коронавирусной инфекции китайской или российской вакциной «Спутник V», если они будут зарегистрированы в Евросоюзе.

«В случае с вакцинами речь идет только об эффективности, безопасности и быстрой доступности, а не о геополитических битвах», - высказал он.

Курц раскритиковал бюрократическую и медленную работу Европейского агентства по лекарственным препаратам, которая ведется в настоящее время для допуска других вакцин. При этом он пояснил, что «речь идет о том, чтобы получить как можно быстрее более безопасную вакцину - независимо, кем она была разработана».

Ранее Курц сообщил, что Австрия начнёт выпускать вакцину против коронавируса «Спутник V». 

БА

Общество

Ученые рассказали, когда россияне смогут отказаться от ношения масок

Ученые рассказали, когда россияне смогут отказаться от ношения масок

Для отмены масочного режима, принятого как одно из ограничений при пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, необходимо соблюдение ряда факторов, среди которых — наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью