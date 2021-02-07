Канцлер Австрии готов привиться вакциной от коронавируса из России или Китая

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7 февраля 2021, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Австрийское агентство печати

вакцина, фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/ globallookpress.com

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что сделает прививку против новой коронавирусной инфекции китайской или российской вакциной «Спутник V», если они будут зарегистрированы в Евросоюзе.

«В случае с вакцинами речь идет только об эффективности, безопасности и быстрой доступности, а не о геополитических битвах», - высказал он.

Курц раскритиковал бюрократическую и медленную работу Европейского агентства по лекарственным препаратам, которая ведется в настоящее время для допуска других вакцин. При этом он пояснил, что «речь идет о том, чтобы получить как можно быстрее более безопасную вакцину - независимо, кем она была разработана».

Ранее Курц сообщил, что Австрия начнёт выпускать вакцину против коронавируса «Спутник V».