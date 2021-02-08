Подводная лодка столкнулась с коммерческим судном в Японии
8 февраля 2021, 11:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: Kyodo
У берегов японской префектуры Коти столкнулись подводная лодка Сил самообороны Японии и коммерческое судно. В результате случившегося, согласно последним данным, пострадали не менее трех человек.
Генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като отметил, что повреждений корпусов судов зафиксировано не было. Источники информационного агентства Киодо в свою очередь утверждают, что в результате инцидента субмарина получила незначительные повреждения, которые не влияют на ее управление.
Согласно предварительным данным, столкновение подлодки и коммерческого судна произошло во время того, как субмарина совершала погружение. Ушибы получили три члена экипажа подводной лодки.
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