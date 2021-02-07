Кравчук призвал на обстрелы украинских военных в Донбассе отвечать «зеркально»

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7 февраля 2021, 20:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

военные, фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на обстрелы украинских военных в Донбассе нужно действовать зеркально. По его словам, не следует ждать, когда появятся убитые и раненые.

«На каждый выстрел отвечать выстрелом. И не надо ждать, выдумывать, провокация это или не провокация», - высказал он.

Кравчук отметил, что на стрельбу надо отвечать стрельбой, а на ложь – правдой, иначе люди будут понимать, что «уступки - это знак нашей слабости».

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал, когда Украина начнет полномасштабное наступление на Донбасс.