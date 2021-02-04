Экс-министр обороны ДНР Стрелков назвал условия нападения Украины на Донбасс

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4 февраля 2021, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

военный, фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал, когда Украина начнет полномасштабное наступление на Донбасс. Он назвал два варианта развития событий.

«Украина нападет на Донбасс, как только они будут уверены, что РФ не вмешается. Это первый вариант. Или если они будут уверены, что администрация США их поддержит», - высказал бывший глава оборонного ведомства.

Стрелков отметил, что Украина может начать «активные боевые действия» когда угодно. Однако, по его мнению, самопровозглашенные республики не смогут долго противостоять, поскольку их техническое оснащение «оставляет желать лучшего». Кроме того, неизвестно через сколько отреагирует Россия на военное наступление, если оно начнется, пояснил экс-министр.

«Дальше начнутся провокации по Крыму. Украина будет сосредотачивать свою войсковую группировку напротив перешейков, проводить вооруженные провокации намного более масштабно. Ну, а здесь, в РФ, начнется новый виток политического кризиса», - резюмировал Стрелков.