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В Венгрии разрешили использовать вакцину «Спутник V»

, 20:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Венгрии разрешили использовать вакцину «Спутник V»
вакцина, фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер сообщил, что они завершили официальные исследования российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Результаты показали, что препарат «соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества лекарственного средства и может использоваться на людях».

«Согласно решению компетентного органа, после вакцин против коронавируса компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca для использования в Венгрии одобрена ещё одна вакцина. Таким образом, теперь у нас есть четыре вакцины для борьбы с коронавирусом», - цитирует его слова RT.

Отмечается, что теперь Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применять «Спутник V» на территории страны.

БА

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