Опубликовано видео с колонной армянской техники, уничтоженной силами Баку во время войны из-за Карабаха
7 февраля 2021, 10:07[ «Аргументы Недели» ]
Появилось видео, где запечатлена колонна армянской техники, уничтоженной армией Азербайджана во время военного конфликта из-за Нагорного Карабаха. Данный ролик доступен для просмотра на YouTube.
Как поясняют авторы сайта Avia.pro, на выложенных кадрах можно увидеть выведенную из строя технику, которая расположена по обе стороны дороги в районе города Горадиза. Силы Баку смогли уничтожить десятки транспортных средств посредством удара, нанесенного с воздуха, говорится в процитированном материале.
Ранее на текущей неделе издание «Репортер» написало, что Азербайджан в ходе карабахского конфликта мог уничтожить новейшую российскую РЭБ «Репеллент».
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