«Репортер»: Баку во время войны в Карабахе мог уничтожить новейшую российскую РЭБ «Репеллент»

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2 февраля 2021, 21:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Армия Азербайджана могла уничтожить во время осеннего военного конфликта на территории Нагорного Карабаха новейшую российскую систему РЭБ «Репеллент». Об этом говорится в публикации, размещенной в сети.

Отечественное интернет-издание «Репортер» проинформировало, что азербайджанская сторона обнародовала сегодня видео, на котором запечатлена установка с армянским номером, внешний вид которой очень похож на систему «Репеллент». Силы Баку могли ее уничтожить в ходе удара с воздуха или с помощью артиллерийского огня, отмечается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее во вторник, китайский сайт Tencent написал, что российские ракеты «Авангард» способны стереть с лица земли США.