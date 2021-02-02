«Репортер»: Баку во время войны в Карабахе мог уничтожить новейшую российскую РЭБ «Репеллент»
2 февраля 2021, 21:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Репортер»
Армия Азербайджана могла уничтожить во время осеннего военного конфликта на территории Нагорного Карабаха новейшую российскую систему РЭБ «Репеллент». Об этом говорится в публикации, размещенной в сети.
Отечественное интернет-издание «Репортер» проинформировало, что азербайджанская сторона обнародовала сегодня видео, на котором запечатлена установка с армянским номером, внешний вид которой очень похож на систему «Репеллент». Силы Баку могли ее уничтожить в ходе удара с воздуха или с помощью артиллерийского огня, отмечается в процитированном материале.
Как сообщалось ранее во вторник, китайский сайт Tencent написал, что российские ракеты «Авангард» способны стереть с лица земли США.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.