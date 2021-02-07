Премьер Японии Ёсихидэ Суга выразил сожаление по поводу отстутствия мирного договора с Россией

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7 февраля 2021, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

город Токио, Япония, фото: pixabay.com

Премьер Японии Ёсихидэ Суга выразил сожаление по поводу отсутствия мирного договора с Россией и нерешенной проблемы с российскими островами Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В Японии эти Курильские острова называют "северной территорией".

Суга в видеообращении к ежегодному общенациональному съезду за "возвращение северных территорий" заявил, что после окончания Второй мировой войны прошло 75 лет, а проблема северных территорий так и не решена, между Японией и Россией так и не заключен мирный договор.

Японский премьер напомнил о разговоре в сентябре прошлого года президентом России Владимиром и договоренности продолжать диалог, в том числе и о заключении мирного договора.

Съезд проходит ежегодно в День северных территорий, который отмечается в Японии 7 февраля. В этом году из-за эпидемии коронавируса съезд проводится в режиме онлайн.

В этот день в 1855 году Японией и Россией был подписан Симодский трактат, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

По итогам Второй мировой войны эти острова вошли в состав СССР. Россия и Япония не подписали мирный договор по окончании войны.

С 5 по 12 февраля армия России проводит маневры со стрельбами на южном побережье острова Кунашир. Министерство иностранных дел Японии направило России ноту протеста из-за учений.