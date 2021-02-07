ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Премьер Японии Ёсихидэ Суга выразил сожаление по поводу отстутствия мирного договора с Россией

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер Японии Ёсихидэ Суга выразил сожаление по поводу отстутствия мирного договора с Россией
город Токио, Япония, фото: pixabay.com

Премьер Японии Ёсихидэ Суга выразил сожаление по поводу отсутствия мирного договора с Россией и нерешенной проблемы с российскими островами Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В Японии эти Курильские острова называют "северной территорией".

Суга в видеообращении к ежегодному общенациональному съезду за "возвращение северных территорий" заявил, что после окончания Второй мировой войны прошло 75 лет, а проблема северных территорий так и не решена, между Японией и Россией так и не заключен мирный договор.

Японский премьер напомнил о разговоре в сентябре прошлого года президентом России Владимиром и договоренности продолжать диалог, в том числе и о заключении мирного договора.

Съезд проходит ежегодно в День северных территорий, который отмечается в Японии 7 февраля. В этом году из-за эпидемии коронавируса съезд проводится в режиме онлайн.

В этот день в 1855 году Японией и Россией был подписан Симодский трактат, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

По итогам Второй мировой войны эти острова вошли в состав СССР. Россия и Япония не подписали мирный договор по окончании войны.

С 5 по 12 февраля армия России проводит маневры со стрельбами на южном побережье острова Кунашир. Министерство иностранных дел Японии направило России ноту протеста из-за учений.

ИЧ

Общество

Ученые рассказали, когда россияне смогут отказаться от ношения масок

Ученые рассказали, когда россияне смогут отказаться от ношения масок

Для отмены масочного режима, принятого как одно из ограничений при пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, необходимо соблюдение ряда факторов, среди которых — наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью