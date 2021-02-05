МИД Японии выразил протест России из-за учений на Курилах

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5 февраля 2021, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИноСМИ

Курилы, фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Японии направило России ноту протеста из-за учений на острове Кунашир, отмечая, что позиция Японии в отношении Курильских островов остается неизменной.

С 5 по 12 февраля армия России проведет маневры со стрельбами на южном побережье одного из островов. Местные СМИ сообщают, что в марте текущего года Москва еще раз проведет военные учения в районе островов Итуруп и Кунашир. В Токио полагают, что возросшая российская военная активность на Южных Курилах связана с проведением в скором времени саммитом "Большой двадцатки" G20, который будет проходить в Осаке. Якобы тем самым Москва "посылает сдерживающий сигнал" Японии.

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что необходимо в отношениях с Россией окончательно решить вопрос о южной части Курильских островов