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Глава МИД ФРГ Хайко Маас: на поддержку белорусской оппозиции выделен 21 миллион евро

, 22:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Глава МИД ФРГ Хайко Маас: на поддержку белорусской оппозиции выделен 21 миллион евро
флаг ФРГ, фото: pixabay.com

Выделенные деньги будут потрачены на предоставление убежищ и стипендий, а также поддержки "независимых" средств массовой информации в рамках программы "Гражданское общество Беларуси", отметил Маас.

Против тех, кто нарушает права человека, запустят механизм сбора доказательств, чтобы потом они были привлечены к ответственности. Глава германского дипведомства уверил, что наступит время, и белорусы смогут жить "в условиях демократии, свободы и верховенства закона".

Ранее сообщалось, что Тихановская встретилась с послом США в Белоруссии .

НС

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