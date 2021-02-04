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Тихановская встретилась с послом США в Белоруссии

, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

Тихановская встретилась с послом США в Белоруссии
Светлана Тихановская, фото из соцсетей

С бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской встретилась посол США в Белоруссии Джули Фишер, сообщает сегодня в официальном аккаунте в Twitter американское посольство в Минске.

"Дружба с США имеет очень большое значение для белорусского народа и его стремления к демократическому будущему", — написала в своем Telegram-канале лидер белорусской оппозиции.

Фишер после встречи с Тихановской пообещала, что США и дальше будут выступать в поддержку народа Белоруссии, который столкнулся с беспрецедентной жестокостью, выражая свои свободы.

Ранее Тихановская заявила, что не будет принимать участия в следующих президентских выборах.

НС

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