ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Тихановская заявила, что не будет принимать участия в следующих президентских выборах

, 21:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Тихановская заявила, что не будет принимать участия в следующих президентских выборах
Светлана Тихановская. Фото: Инстаграм Светланы Тихановской

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не планирует принимать участие в следующих выборах. Об этом она заявила на пресс-конференции в Таллине.

«На данный момент я не буду принимать участие в следующих выборах», – сказала оппозиционер.

Она также акцентировала внимание на ситуации в Белоруссии, отметив, что «санкции важно применять не только в отношении высших чинов», потому что санкции оказывают эффективное воздействие на власть.

Ранее сообщалось, что Тихановская попросила Эстонию усилить санкции против Белоруссии.

ДВа

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью