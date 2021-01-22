Тихановская заявила, что не будет принимать участия в следующих президентских выборах

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22 января 2021, 21:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Светлана Тихановская. Фото: Инстаграм Светланы Тихановской

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не планирует принимать участие в следующих выборах. Об этом она заявила на пресс-конференции в Таллине.

«На данный момент я не буду принимать участие в следующих выборах», – сказала оппозиционер.

Она также акцентировала внимание на ситуации в Белоруссии, отметив, что «санкции важно применять не только в отношении высших чинов», потому что санкции оказывают эффективное воздействие на власть.

Ранее сообщалось, что Тихановская попросила Эстонию усилить санкции против Белоруссии.