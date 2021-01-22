Тихановская попросила Эстонию усилить санкции против Белоруссии

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22 января 2021, 17:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Светлана Тихановская. Фото: Инстаграм Светланы Тихановской

Самопровозглашенный лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась в Таллине с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Сообщается, что оппозицинер призвала поддержать расширение санкций против Белоруссии, добавив в списки сотрудников ОМОН и ГУБОПиК, судей и бизнесменов, которые поддерживают режим.

Кроме этого, стороны обсудили возможное сотрудничество между правительством Эстонии и «кабинетом Светланы Тихановской» в вопросе экономических и цифровых реформ и развития IT-сектора.

Ранее сообщалось, что Тихановская считает победой перенос чемпионата мира по хоккею из Белоруссии.