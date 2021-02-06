Видео, как грузины проводят акцию в комендантский час против ограничений из-за коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

6 февраля 2021, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

Тбилиси, фото: pixabay.com

Сегодня вечером по улицам грузинской столицы проводится масштабное шествие, цель которого - массово нарушить правило ограничения на передвижение, которое действует с 21:00 до 05:00.

Протестующие требуют у правительства Грузии срочно снять все запреты, которые были введены ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Несмотря на то, что власти постепенно снимают часть запретов, участники шествия считают, что этого недостаточно для возобновления полноценной работы всех сфер.

Полиция не вмешивается в происходящее, никого не штрафуют.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси проходит акция "Социальный взрыв", люди вышли на улицы с требованием снять введенные из-за пандемии коронавируса ограничения.