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Видео, как грузины проводят акцию в комендантский час против ограничений из-за коронавируса

, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

Видео, как грузины проводят акцию в комендантский час против ограничений из-за коронавируса
Тбилиси, фото: pixabay.com

Сегодня вечером по улицам грузинской столицы проводится масштабное шествие, цель которого - массово нарушить правило ограничения на передвижение, которое действует с 21:00 до 05:00.

Протестующие требуют у правительства Грузии срочно снять все запреты, которые были введены ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Несмотря на то, что власти постепенно снимают часть запретов, участники шествия считают, что этого недостаточно для возобновления полноценной работы всех сфер.
Полиция не вмешивается в происходящее, никого не штрафуют.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси проходит акция "Социальный взрыв", люди вышли на улицы с требованием снять введенные из-за пандемии коронавируса ограничения.

НС

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