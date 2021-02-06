Видео, как грузины проводят акцию в комендантский час против ограничений из-за коронавируса
6 февраля 2021, 21:44[ «Аргументы Недели» ]
Сегодня вечером по улицам грузинской столицы проводится масштабное шествие, цель которого - массово нарушить правило ограничения на передвижение, которое действует с 21:00 до 05:00.
Протестующие требуют у правительства Грузии срочно снять все запреты, которые были введены ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Несмотря на то, что власти постепенно снимают часть запретов, участники шествия считают, что этого недостаточно для возобновления полноценной работы всех сфер. Полиция не вмешивается в происходящее, никого не штрафуют.
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