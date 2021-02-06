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6 февраля 2021, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

Тбилиси, фото: pixabay.com

В Тбилиси проходит акция "Социальный взрыв", люди вышли на улицы с требованием снять введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. Организаторы планируют вечером провести массовое шествие по улицам столицы.

Тем самым будет нарушен комендантский час, который действует в Тбилиси с 21.00 до 05.00. В акции участвуют представители бизнеса, туристических фирм, ресторанов и кафе и неправительственных организаций.

В призывах организаторов к участию в акции говорится, что если вы потеряли работу, если ваши дети не могут ходить в детские сады, получать образование, "если отняли свободу", не имеешь права на тренировки, на передвижение, отняты музыка и искусство, "если считаешь, что большим врагом, чем вирус, является разрушенная экономика и голод, если считаешь, что правительство не смогло справиться с обязанностями... - выходи!".

Ограничения в связи с пандемией потихоньку стали в Грузии отменять. Об этом сообщил премьер-министр Георгий Гахария.