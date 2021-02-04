В Грузии 8 февраля снимут часть коронавирусных ограничений

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4 февраля 2021, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Георгий Гахария. Фото: сайт правительства Грузии

С 8 февраля в Грузии заработают рынки, а в Тбилиси, Кутаиси и Рустави возобновится работа муниципального транспорта. Об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария.

Муниципальный транспорт в полном масштабе будет запущен с понедельника, 8 февраля, кроме того, с 8 февраля откроются рынки. Через неделю, с 15 февраля, наши дети продолжат учебу в классах. Также с 15-го числа объекты питания, включая рестораны, смогут работать на открытом пространстве.

Грузинский премьер отметил, что необоснованное, быстрое снятие ограничений - прямой путь к тому, чтобы восстановить эти ограничения.

Ранее сообщалось, что Грузия позволит въезд привитым от COVID-19 туристам.