Грузия позволит въезд привитым от COVID-19 туристам

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29 января 2021, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Тбилиси, pixabay.com

В пятницу, 29 января, стало известно, что въезд в Грузию будет позволен гражданам любой страны, которые предъявят на границе документы с подтверждением проведения полного курса вакцинации от COVID-19.

Министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава заявила, что привитые от коронавируса нового типа путешественники не должны будут проходить обязательный карантин.

Отмечается также, что гости из Израиля, Швейцарии, Саудовской Аравии, ОАЭ и стран Европейского Союза смогут попасть в Грузию без прививок, однако им придется предъявить документ об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, а также сделать повторный тест на третий день пребывания на грузинской территории.