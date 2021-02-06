Павел Дуров встретился с принцем Дубая

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6 февраля 2021, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]

встреча Павла Дурова и принца Дубаи, twitter.com / @HamdanMohammed

Создатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая Хамданом ибн Мохаммедом Аль Мактумом. Принц оценил сервис в 20 миллиардов долларов.

По его словам, власти и жители Дубая горды тем, что город укрепил свои позиции в качестве платформы, на которой стремящиеся к успеху способны превратить свои мечты в серьезные достижения.

Дуров выразил принцу признательность за отношение к технологическому сообществу, которое сыграло важную роль в стимулировании роста, инноваций и предпринимательства в этом секторе далеко за пределами Дубая. Он отметил, что «экосистема стартапов, развитая инфраструктура и благоприятное для бизнеса законодательство, которые предлагает Дубай, сделали его центром для талантов и предпринимателей, которые стремятся выйти на глобальный уровень».

Директор Института ЕАЭС считает, что ситуация с Telegram – пример того, как из РФ утекают мозги.