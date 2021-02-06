Шеф-редактор украинского телеканала Трибушная удивила своим неграмотным посланием журналистам

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6 февраля 2021, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

флаг Украины, фото: pixabay.com

Шеф - редактор уважаемого на Украине "24 телеканала" Елена Трибушная считает, что запрет на Украине оппозиционной прессы - правильный зеркальный ответ Владимира Зеленского на политику России в Крыму.

Трибушная 4 февраля заявила, чтобы журналисты закрытых телеканалов и не думали трудоустраиваться на "24 телеканал". "Если вы работали на человека, который желает видеть Украину колонией Москвы — вы помогали Медведчуку реализовать план по превращению Украины в сырьевой аппендицит Москвы", - заявила шеф-редактор. Виктор Медведчук - глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В соцсетях удивляются неграмотному посланию руководителя СМИ, причем ошибки в нем не только грамматические, но и фактически, не говоря уж о "демократичности" текста, когда без суда и следствия украинцев обвиняют в государственной измене. Отмечают, что шеф-редактору неплохо бы знать, что такое аппендикс и чем он отличается от аппендицита.

Кстати, ни один сотрудник закрытых телеканалов не подал заявление об увольнении.