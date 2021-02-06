Жителю Сингапура по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины против COVID-19

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6 февраля 2021, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

шприц, ампула, pixabay.com

Сотруднику одного из медучреждений Сингапура по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины от коронавируса нового типа Pfizer - BioNTech. У мужчины, однако, не было выявлено никаких осложнений.

В Национальном офтальмологическом центре, где 14 января произошел данный инцидент, отметили, что ошибка была выявлена незамедлительно после инъекции. Внутреннее расследование показало, что случившееся – это результат человеческой ошибки, которая возникла из-за несогласованных действий сотрудников, занимавшихся вакцинацией.

Напомним, прививки против COVID-19 жителям Сингапура начали делать в конце прошлого года.