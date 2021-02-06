Директор центра Гамалеи Гинцбург заявил, что «Спутник V» защитит от тяжелых случаев COVID-19

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6 февраля 2021, 12:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

вакцина "Спутник V", Dwi Anoraganingrum via www.imago/www.imago-images.de

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в субботу, 6 февраля, заявил, что вакцина от коронавируса нового типа "Спутник V" дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев COVID-19.

По словам Гинцбурга, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев течения коронавирусной инфекции. Микробиолог заметил, что при наличии вакцинации, если человек встретится с возбудителем COVID-19, он перенесет инфекцию на ногах и не будет госпитализирован.

Напомним, "Спутник V" была зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи.