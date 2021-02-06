Директор центра Гамалеи Гинцбург заявил, что «Спутник V» защитит от тяжелых случаев COVID-19
6 февраля 2021, 12:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 1
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в субботу, 6 февраля, заявил, что вакцина от коронавируса нового типа "Спутник V" дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев COVID-19.
По словам Гинцбурга, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев течения коронавирусной инфекции. Микробиолог заметил, что при наличии вакцинации, если человек встретится с возбудителем COVID-19, он перенесет инфекцию на ногах и не будет госпитализирован.
Напомним, "Спутник V" была зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.