В ЕК не исключили централизованных закупок «Спутника V», если страны Евросоюза выразят интерес

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5 февраля 2021, 16:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

вакцина "Спутник V", Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

В Еврокомиссии в пятницу, 5 февраля, не исключили централизованных закупок Европейским Союзом российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V", если страны ЕС выразят к ней интерес.

Официальный представитель ЕК Эрик Мамер в рамках брифинга в Брюсселе отметил, что для обсуждения вопроса о централизованных закупках российской вакцины существует специальный форум: страны - члены Евросоюза могут обсуждать это с представителями ЕК в рамках Управляющего совета по вопросам вакцин.

Напомним, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Европейский Союз может одобрить применение "Спутника V" к концу февраля или началу марта.