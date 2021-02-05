В ЕК не исключили централизованных закупок «Спутника V», если страны Евросоюза выразят интерес
5 февраля 2021, 16:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Еврокомиссии в пятницу, 5 февраля, не исключили централизованных закупок Европейским Союзом российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V", если страны ЕС выразят к ней интерес.
Официальный представитель ЕК Эрик Мамер в рамках брифинга в Брюсселе отметил, что для обсуждения вопроса о централизованных закупках российской вакцины существует специальный форум: страны - члены Евросоюза могут обсуждать это с представителями ЕК в рамках Управляющего совета по вопросам вакцин.
Напомним, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Европейский Союз может одобрить применение "Спутника V" к концу февраля или началу марта.
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