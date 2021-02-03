В РФПИ назвали возможный срок одобрения «Спутника V» в Европе

Аргументы Недели → В мире 13+

3 февраля 2021, 22:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

вакцина "Спутник V", Dwi Anoraganingrum via www.imago/www.imago-images.de

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в среду, 3 февраля, рассказал, когда Европейский Союз может одобрить применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Кирилл Дмитриев отметил, что документы были поданы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором. Глава РФПИ уточнил, что процесс рассмотрения может занять весь февраль, а, вероятно, и начало марта.

Ранее сегодня стало известно, что стоимость российской вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V" для зарубежных стран будет составлять около 10 долларов.