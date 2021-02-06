В Германии за сутки выявили более 10 тысяч случаев заражения COVID-19
6 февраля 2021, 16:08[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки на территории Германии зарегистрировали 10 485 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в субботу в Институте Роберта Коха.
Подчеркивается, что за прошедшие 24 часа в ФРГ скончались 689 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Уточняется также, что в общей сложности жертвами COVID-19 с начала пандемии на территории Германии стали 61 286 человек.
Отмечается, что всего в стране зафиксировали 2 275 394 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает RT.
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