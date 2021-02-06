На Украине за сутки выявили 4 310 случаев заражения COVID-19

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6 февраля 2021, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

На территории Украины зарегистрировали 4 310 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает система мониторинга распространения эпидемии Совета национальной безопасности и обороны.

Согласно последней информации, в общей сложности с начала пандемии в стране зарегистрировали 1 241 479 пациентов с коронавирусом нового типа.

За прошедшие 24 часа на Украине скончались 129 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает в субботу RT. Известно, что общее количество жертв заболевания на украинской территории к настоящему моменту составило 23 516 человек.