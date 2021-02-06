На Украине за сутки выявили 4 310 случаев заражения COVID-19
6 февраля 2021, 14:20[ «Аргументы Недели» ]
На территории Украины зарегистрировали 4 310 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает система мониторинга распространения эпидемии Совета национальной безопасности и обороны.
Согласно последней информации, в общей сложности с начала пандемии в стране зарегистрировали 1 241 479 пациентов с коронавирусом нового типа.
За прошедшие 24 часа на Украине скончались 129 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает в субботу RT. Известно, что общее количество жертв заболевания на украинской территории к настоящему моменту составило 23 516 человек.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.