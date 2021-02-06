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В России за сутки выявили 16 627 случаев заражения COVID-19

, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки выявили 16 627 случаев заражения COVID-19
сотрудники больницы, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За минувшие сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в России составило 16 627. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, за прошедшие 24 часа новые случаи заболевания были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. Отмечается, что у 1 810 (10,9%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии на территории России коронавирусом нового типа заразились 3 951 233 человек.

ЕТ

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