В России за сутки выявили 16 627 случаев заражения COVID-19
6 февраля 2021, 11:11[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в России составило 16 627. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации оперштаба, за прошедшие 24 часа новые случаи заболевания были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. Отмечается, что у 1 810 (10,9%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.
В общей сложности с начала пандемии на территории России коронавирусом нового типа заразились 3 951 233 человек.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.