В ВОЗ заявили о снижении темпов распространения COVID-19 в ряде стран
6 февраля 2021, 09:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкховен заявила в рамках брифинга в субботу, что темпы распространения коронавируса нового типа в мире в настоящий момент снижаются.
По словам эксперта ВОЗ, добиться снижения количества случаев заражения COVID-19 в ряде стран удалось благодаря мерам, которые прерывают цепочки передачи вируса, – вакцинации.
Мария ван Керкховен также настоятельно призвала руководителей государств, в которых снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией, продолжать внимательно следить за соблюдением гражданами всех предписанных санитарных мер.
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