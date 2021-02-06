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В ВОЗ заявили о снижении темпов распространения COVID-19 в ряде стран

, 09:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В ВОЗ заявили о снижении темпов распространения COVID-19 в ряде стран
эмблема ВОЗ, Ã. Uwe Scholz / teamwork via w

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкховен заявила в рамках брифинга в субботу, что темпы распространения коронавируса нового типа в мире в настоящий момент снижаются.

По словам эксперта ВОЗ, добиться снижения количества случаев заражения COVID-19 в ряде стран удалось благодаря мерам, которые прерывают цепочки передачи вируса, – вакцинации.

Мария ван Керкховен также настоятельно призвала руководителей государств, в которых снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией, продолжать внимательно следить за соблюдением гражданами всех предписанных санитарных мер.

ЕТ

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