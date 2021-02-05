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Французские музеи Лувр и Версаль ожидает банкротство

, 22:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Французские музеи Лувр и Версаль ожидает банкротство
Лувр, фото: pixabay.com

Музеи Франции остаются закрытыми уже несколько месяцев из-за ограничений на фоне эпидемии коронавируса. Их ожидает банкротство, сообщил администратор Лувра и Национальной школы декоративного искусства Фредерик Жуссе.

Он отметил, что потери Лувра составляют 10 миллионов евро в месяц, Версаль в 2020 году потерял 70 миллионов.

Жуссе высказал удивление, почему некоторые магазины, в которых гораздо больше посетителей, открыты, а музеям запрещено принимать посетителей. Конечно, по его словам, большие музеи, как Лувр и Версаль, должны работать с определенными ограничениями, но есть система онлайн-бронирования, все может быть прекрасно организовано.

При этом и комендантский час посещению музеев не помеха, поскольку вечером никто туда не пойдет.

НС

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