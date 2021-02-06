Пассажирский самолет Москва – Амстердам подал сигнал тревоги и возвращается в столицу РФ

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6 февраля 2021, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Flightradar24

самолет, pixabay.com

Пассажирский самолет Airbus A320, который выполняет рейс из Москвы в Амстердам, днем в субботу подал сигнал тревоги. Согласно последней информации, после этого воздушное судно изменило курс.

Подчеркивается, что самолет вылетел около 14:50 из столичного аэропорта "Шереметьево". Примерно через 20 минут полета он подал сигнал тревоги и изменил курс. Это случилось, когда летательный аппарат находился на высоте около 8 тысяч метров над Тверской областью.

В настоящий момент самолет движется в сторону Москвы на высоте около 8,5 тысяч метров.