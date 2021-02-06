Власти сообщили, что взрыв в центре Бордо произошел в автомастерской

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6 февраля 2021, 15:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BFM

автосервис, pixabay.com

Директор кабинета главы региона Новая Аквитания Дельфин Бальса заявила в субботу, 6 февраля, что взрыв в центре Бордо произошел в автомастерской, которая расположена в двухэтажном здании.

Согласно последней информации, здание, о котором идет речь, в результате взрыва оказалось полностью разрушено, как и два жилых дома по соседству. Еще два здания пострадали частично, существует угроза их обрушения, вследствие чего люди, проживающие там, были эвакуированы.

Предполагается, что причина взрыва связана с деятельностью автомастерской.

Ранее сообщалось, что в ходе взрыва "очень тяжело пострадал" 89-летний мужчина. Спасатели смогли найти под обломками дома владельца автомастерской, который ранее считался пропавшим без вести.