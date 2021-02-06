Власти сообщили, что взрыв в центре Бордо произошел в автомастерской
6 февраля 2021, 15:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: BFM
Директор кабинета главы региона Новая Аквитания Дельфин Бальса заявила в субботу, 6 февраля, что взрыв в центре Бордо произошел в автомастерской, которая расположена в двухэтажном здании.
Согласно последней информации, здание, о котором идет речь, в результате взрыва оказалось полностью разрушено, как и два жилых дома по соседству. Еще два здания пострадали частично, существует угроза их обрушения, вследствие чего люди, проживающие там, были эвакуированы.
Предполагается, что причина взрыва связана с деятельностью автомастерской.
Ранее сообщалось, что в ходе взрыва "очень тяжело пострадал" 89-летний мужчина. Спасатели смогли найти под обломками дома владельца автомастерской, который ранее считался пропавшим без вести.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.