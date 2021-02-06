При взрыве в Бордо серьезно пострадал 89-летний мужчина
6 февраля 2021, 14:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: BFMTV
В субботу днем стало известно, что при взрыве в центре Бордо серьезные ранения получил 89-летний мужчина. Согласно последней информации, пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.
Начальник канцелярии префектуры региона Новая Аквитания на юго-западе Франции Дельфин Бальза уточнила, что при взрыве пострадал один человек, а еще двое пропали без вести. В настоящий момент спасатели делают все возможное, чтобы их найти.
Уточняется, что взрыв произошел в гараже, однако, точные его причины не установлены. Вероятно, в помещении проводились работы. Сейчас на месте находятся 70 сотрудников спасательных служб и врачей.
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