При взрыве в Бордо серьезно пострадал 89-летний мужчина

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6 февраля 2021, 14:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BFMTV

Бордо, pixabay.com

В субботу днем стало известно, что при взрыве в центре Бордо серьезные ранения получил 89-летний мужчина. Согласно последней информации, пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

Начальник канцелярии префектуры региона Новая Аквитания на юго-западе Франции Дельфин Бальза уточнила, что при взрыве пострадал один человек, а еще двое пропали без вести. В настоящий момент спасатели делают все возможное, чтобы их найти.

Уточняется, что взрыв произошел в гараже, однако, точные его причины не установлены. Вероятно, в помещении проводились работы. Сейчас на месте находятся 70 сотрудников спасательных служб и врачей.