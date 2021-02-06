Взрыв прогремел в центре Бордо

Аргументы Недели → В мире 13+

6 февраля 2021, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sud Ouest

взрыв в Бордо, twitter.com/kittmercy

Утром в субботу, 6 февраля, в жилом доме, который находится недалеко от центра французского города Бордо, прогремел мощный взрыв. Соответствующую информацию предоставили местные журналисты.

Согласно последним данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. Дом, где случилось происшествие, получил значительные повреждения, не исключается угроза обрушения. На место инцидента выехали сотрудники полиции и спасательных служб. Три человека получили ранения, двое пропали без вести.

Очевидцы сообщили, что отголоски взрыва ощущались по всему району неподалеку от центра Бордо. У витрин ряда магазинов оказались выбиты стекла.