В результате взрыва газа на юге Германии пострадали несколько человек

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5 февраля 2021, 11:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bild

машина полиции в Германии, Fotostand / Reiß via www.imago-i

Утром в пятницу стало известно, что в германском городе Мемминген произошел взрыв газа. Согласно последней информации местной полиции, в результате случившегося пострадали несколько человек.

К настоящему моменту установлено, что взрыв газа прогремел в здании, которое принадлежит германскому Обществу Красного Креста. Специалисты отмечают, что нельзя исключать повторных взрывов. Место происшествия оцеплено, там находятся спасатели и пожарные.

Журналисты уточняют, что в результате случившегося пострадали не менее четырех человек. Информации об их состоянии не поступало.