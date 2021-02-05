В результате взрыва газа на юге Германии пострадали несколько человек
5 февраля 2021, 11:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: Bild
Утром в пятницу стало известно, что в германском городе Мемминген произошел взрыв газа. Согласно последней информации местной полиции, в результате случившегося пострадали несколько человек.
К настоящему моменту установлено, что взрыв газа прогремел в здании, которое принадлежит германскому Обществу Красного Креста. Специалисты отмечают, что нельзя исключать повторных взрывов. Место происшествия оцеплено, там находятся спасатели и пожарные.
Журналисты уточняют, что в результате случившегося пострадали не менее четырех человек. Информации об их состоянии не поступало.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.