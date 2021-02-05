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В результате взрыва газа на юге Германии пострадали несколько человек

, 11:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bild

В результате взрыва газа на юге Германии пострадали несколько человек
машина полиции в Германии, Fotostand / Reiß via www.imago-i

Утром в пятницу стало известно, что в германском городе Мемминген произошел взрыв газа. Согласно последней информации местной полиции, в результате случившегося пострадали несколько человек.

К настоящему моменту установлено, что взрыв газа прогремел в здании, которое принадлежит германскому Обществу Красного Креста. Специалисты отмечают, что нельзя исключать повторных взрывов. Место происшествия оцеплено, там находятся спасатели и пожарные.

Журналисты уточняют, что в результате случившегося пострадали не менее четырех человек. Информации об их состоянии не поступало.

ЕТ

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