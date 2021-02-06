Движение в поддержку союза с Россией основали в Армении
6 февраля 2021, 14:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В субботу, 6 февраля, в Ереване состоялось учредительное собрание нового общественного движения под названием "Сильная Армения с Россией. За новый союз". Об этом сообщили сегодня днем журналисты.
Согласно последней информации, в совет нового движения входят политики, ученые, экономисты, деятели культуры, политологи, экономисты и общественные деятели.
Среди программных целей организации, которые были приняты сегодня участниками собрания, значатся: вывод армяно-российских отношений на качественно новый уровень – вплоть до создания союзного государства, обеспечение безопасности Нагорного Карабаха в сотрудничестве с миротворцами из РФ, восстановление мощи армии Армении и ее снабжение современным оружием, развитие армянской экономики в рамках ЕАЭС, а также общего рынка на пространстве союзного государства.
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