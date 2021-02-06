Канцлер Австрии призвал не связывать инцидент с Навальным и «Северный поток - 2»

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6 февраля 2021, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Welt am Sonntag

фото: Северный поток - 2, Nord Steram 2 / globallookpress.com

Канцлер Австрии Себастьян Курц прокомментировал заявление своей немецкой коллеги Ангелы Меркель о возможном расширении антироссийских санкций, но сохранении диалога между странами из «стратегической необходимости» по «Северному потоку-2».

«Я не считаю необходимым связывать реакцию на действия против оппозиционера Алексея Навального со строительством "Северного потока — 2". Кто-либо, кто считает, что новый трубопровод в интересах только России, ошибается», - высказал он.

Курц отметил, что поддерживает позицию федерального правительства Германии по теме трубопровода. По его словам, «Северный поток - 2» - «европейский» и «очень позитивный» проект, который отвечает интересам многих стран Евросоюза. Политик добавил, что от трубопровода выиграют Германия, Австрия и ряд других европейских государств.

Однако он призвал к освобождению Навального, назвав приговор против оппозиционера «неприемлемым». При этом Курц считает важным сохранение «диалога с Россией» со стороны ЕС, несмотря на все различия между сторонами.