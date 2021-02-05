Меркель пообещала расширения санкций против России

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5 февраля 2021, 19:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ангела Меркель, фото: Clemens Bilan/Pool/ globallookpress.com

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин оставляет за собой право расширить санкции против Российской Федерации. Отмечается, что речь идет о физических лицах.

Как подчеркнула канцлер, санкционный список может быть расширен в связи с последними событиями в России, это касается ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.

При этом Европа и РФ должны и далее оставаться в диалоге из "стратегической необходимости".