Что говорила Ангела Меркель по поводу коронавируса на закрытом совещании

Вчера, 25 января немецкий канцлер Ангела Меркель рассказала, какой видит дальнейшую стратегию усиления ограничительных мер: "Мы должны быть еще строже, иначе мы через 14 дней вернемся туда, где были".
В ходе закрытого совещания Меркель подвергла критике органы здравоохранения за несвоевременное подключение большой части соответствующих структур к единому специализированному программному обеспечению.
При этом канцлер высказалась о возможности скорого открытия сначала детских садов и школ, потом магазинов и в дальнейшем ресторанов.
Также Меркель отметила, что многие немцы не отказались от путешествий по миру, это сложно запретить, по ее словам. "Нужно сократить воздушное движение, чтобы они больше никуда не могли добраться", — заявила канцлер ФРГ.
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