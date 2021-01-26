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Более 900 летальных случаев COVID-19 зафиксировали за сутки в Германии

, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

Более 900 летальных случаев COVID-19 зафиксировали за сутки в Германии
Фото: соцсети

По данным Института Роберта Коха, в Германии за последние сутки зафиксировано более 900 летальных случаев и свыше 6000 новых случаев заражения COVID-19.

Сообщается, что в ФРГ зафиксировано 903 летальных исхода среди пациентов с COVID-19 и 6408 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее было известно о 214 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 2 148 077 случаев заражения и 52 990 летальных исходов. Выздоровели более 1,8 миллиона человек.

НХ

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