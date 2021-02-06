Шведский депутат Вихель призвал поддержать «сторонников демократии» в России
6 февраля 2021, 11:00[ «Аргументы Недели» ]
Депутат шведского парламента Маркус Вихель направил на имя главы Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде письмо, в котором содержится инициатива поддержать "сторонников демократии" в России.
Вихель обратился к министру иностранных дел Швеции с вопросом, планирует ли она выступать за введение "более жестких мер" против РФ в целях поддержания "демократических активистов" в стране и оказать давление на "российский режим". Парламентарий в документе напомнил о несогласованных "массовых акциях»", которые недавно прошли в ряде регионов России.
Маркус Вихель, как сообщает RT, назвал ситуацию "очень тяжелой" для демократических друзей Швеции в РФ.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятые в ходе несогласованных акций меры были оправданны, в частности, из-за "агрессивного поведения провокаторов и хулиганов".
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